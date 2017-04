Groaznic! Kim Kardashian, sub asaltul celulitei

Cosmar pe plajele de lux din Mexic. Surorile Kim si Kourtney Kardashian, plus asistenta lor, Stephanie Sheppard au descins pe nisipul fierbinte si au bagat lumea-n boala.

Ceva de speriat. Fundul care a facut-o altadata celebra pe Kim si pe care Kanye spune ca-l adora a cazut prada atacului nemilos al celulitei, asa cum se poate vedea si din fotografiile publicate de Daily Mail. Practic, „coaja de portocala” a acoperit intregul posterior al divei, acum ajunsa de doua ori mama. Cu toate acestea, apropiati de-ai lui Kim spun ca ea nu este deloc rusinata de faptul ca a mai pus ceva grasime pe unde nu trebuie si ca nu face eforturi speciale ca sa scape de surplus. Specialistii in fitness spun ca contrastul dintre abdomenul destul de tonifiat si bustul ei, puse alaturi de noul popou formeaza o imagine nu tocmai placuta pentru o femeie de numai 36 de ani. Nici alegerea chilotilor de baie nu a fost una fericita, stilul brazilian scotand in relief si mai tare asaltul celulitei. Aparitia, deloc placuta, se petrece inainte de asa-zisul sezon al plajelor, vara care te imbie cu iesiri pe coasta Atlanticului, ca sa nu mai vorbim de locatiile exotice pe care Kim si compania si le permit an de an. Aceasta avanpremiera nu este de bun augur pentru cel mai cunoscut fund din lume.

