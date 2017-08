Grindeanu mai vrea in PSD. Da’ de ce?

Fostul premier ori e devastat de caldura, desi a trecut, ori crede ca politica e un amantlac unde, cand ai chef, pleci, sau te intorci cand te-ai plictisit in partea cealalta.

De ce ar mai vrea in PSD pare ca nici el nu poate explica in mod coerent. S-a certat cu toata lumea, si-a pus tot partidul in cap, i-a luat pe toti peste picior cu aroganta de a nu pleca de la Palatul Victoria. Si ce daca? O tine langa cu prietenii pe care ii are in partid, desi nu e nimeni nebun sa-i mai tina partea. Bate toba cu cei 55 de primari din Timis si cei 16 consilieri judeteni care ar fi de partea lui. Deocamdata, zice el, asteapta rezultatul la contestatia depusa. Daca se repinge, are cel mai sincer raspuns, nu stie ce o sa faca. Dar el vrea inapoi, ca asta e cea mai buna solutie pe care o vede in momentul de fata. Ba, a mai gasit si motive de care se agata cu disperare. Ca, vezi Doamne, evaluarea lui Dragnea a fost mincinoasa, dovada fiind rezultatele bune din timpul guvernarii lui, dupa datele furnizate de Institutul National de Statistica. Cred ca si Dragnea i-ar putea raspunde in acelasi mod: si ce daca? Poate ca cel mai bine ar fi ca Sorin Grindeanu sa-si ia prietenii, consilierii si primarii si sa mearga la strand. Sa incropeasca acolo un PSD, mai mic.