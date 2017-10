Grindeanu, dupa audierea in Parlament: ANCOM, “o institutie care merita toata atentia”

Propus de catre actualul sef al Guvernului pentru a prelua conducerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), fostul premier si, totodata, ex-ministru al Comunicatiilor a venit marti la Parlament, pentru procedura audierii sale in fata comisiilor de specialitate de la Senat si Camera.

Dupa ce a stat de vorba cu parlamentarii din Comisii – intre timp aflandu-se ca a obtinut aviz favorabil numirii sale in prima functie la ANCOM – Sorin Grindeanu a subliniat ca a “avut parte de foarte multe intrebari politice, desi aceasta Autoritate (…) prin definitie este una apolitica, iar eu in acest moment sunt un om care nu face parte dintr-un partid politic”.

Totodata, fostul prim-ministru a tinut sa puna accent pe faptul ca ANCOM-ul “e o instititutie pe care o cunosc indeaproape, cu care am colaborat si in mandatul de ministru si atunci cand am fost membru in Comisia de IT din Camera Deputatilor, e o institutie care merita toata atentia si merita a reveni acolo unde a fost ca si prestigiu si ca si recunoastere europeana”.

