Grindeanu cade si la Curtea Constitutionala

CCR a respins ca inadmisibila solicitarea de examinare a conditiilor in care au votat senatorii si deputatii la ultima motiune de cenzura – sesizare facuta de fostul premier Sorin Grindeanu.

Concret, Grindeanu a cerut CCR sa constate ca unii dintre parlamentari au votat ”la vedere”, asta desi votul trebuia sa fie unul secret (cu bile). In plus, la numaratoarea finala au fost gasite si doua voturi in plus in urme. Fostul premier a precizat in sesizare ca nu solicita anularea adoptarii motiunii de cenzura prin care a fost debarcat, ci doar doreste ca CCR sa examineze conditiile in care s-a votat si sa impuna Parlamentului respectarea, pe viitor, a dispozitiilor constitutionale si legale privitoare la asigurarea caracterului secret al votului exprimat de senatori si deputati. Solicitarea lui Grindeanu a fost considerata inadmisibila de toti judecatorii CCR, care au votat in unanimitate impotriva sesizarii. CCR s-a conformat astfel cererii conducerilor celor doua Camere care, pe 5 iulie, au solicitat Curtii, printr-un punct de vedere oficial, respingerea sesizarii fostului premier Sorin Grindeanu.