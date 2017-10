Grecia: doua zile fara stiri

Jurnalistii posturilor de radio si televiziune elene sunt in greva timp de doua zile si nu mai publica stiri incepand de marti, de la ora locala 05:00(02:00 GMT), pana miercuri. La miscarea de protest s-au alaturat presa tiparita si agentia de stat ANA-MPA, lasand tara fara ziare pana joi.

Este a patra greva a jurnalistilor in doua luni, dupa ce ultima a durat 24 de ore, sindicatele cerand salarii mai bune, bani mai multi pentru asigurarile de sanatate si eliminarea practicilor prin care angajatii mass- media nu au alta optiune decat sa accepte locuri de munca cu jumatate de norma , platite mai putin. Dupa opt ani de criza si austeritate unele ziare au fost inchise, multe si-au redus personalul iar un numar mare de jurnalisti au ramas someri. Grecia a evitat falimentul in ultimii sapte ani, gratie unui plan international de salvare in valoare de 86 miliarde de euro, insa masurile de salvare duc frecvent la proteste din partea sindicatelor din transporturi, administratie publica sau din sistemul de sanatate. Chiar daca iesirea tarii din zona euro a fost evitata, jumatate dintre tinerii sub 25 de ani nu au locuri de munca, veniturile din salarii au scazut cu 25% , iar pensiile si cheltuielile publice au fost reduse masiv.