Grav accident de circulatie pe DN 6. Doua microbuze s-au izbit frontal

Liviu Dragnea are o teorie, confom careia seful statului ar fi putut pleca urechea la spusele predecesorului…

Poza de la 16

Liderul partidului castigator al alegerilor a adus in discutie faptul ca ar fi primit amenintari, din care…

Fostul lider liberal nu numai ca nu are de gand sa revina in fruntea PNL-ului aflat in…

Dupa cum stiti, Sebastian Ghita este sub control judiciar si are obligatia sa se prezinte la Parchet…

Fanii celebrei aplicatii, aparuta in urma cu sase luni, au parcurs, in totalitate, nu mai putin de…

Peste o mie de calculatoare si stick-uri USB ale guvernului britanic au disparut in ultimul an si…

Autoritatea Department of Motors Vehicles(DMV) a retras cele 16 SUV-uri Volvo XC 90, testate de Uber in…

Hotelurile Amfiteatru-Panoramic-Belvedere au intrat in posesia lantului Phoenicia, cel mai important investitor in turismul de pe litoral,…

PSD are leac de cojocul lui Klaus Iohannis in cazul in care acesta se incapataneaza sa nu…