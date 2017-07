„Gradinile Suspendate ale Babilonului“, reacreate in China

Absente din lume pentru mai mult de 2.500 de ani, Gradinile suspendate ale Semiramidei, construite de regele Nabucodonosor al II-lea, in jurul anului 600 I.C., au reaparut in metropola Shanghai. E drept, la o scara redusa si ca parte a unui ansamblu rezidential de lux. Uriasele gradini ale Babilonului – considerate una dintre cele sapte minuni ale lumii antice – ocupau o suprafata de 15.000 metri patrati si se ridicau in patru terase pana la 77 metri inaltime. Pe terase erau plantati arbori din mai multe specii, unii dintre ei fiind inalti de 24 metri. Sub terase, sprijinite pe mai multe coloane, se gaseau camere racoroase pentru familia regala. Dupa unele relatari, se pare ca vestitele gradini au fost daramate de persi, in timpul ocuparii Babilonului, tot atunci fiind distrus si Turnul Babel. Revenind la Shanghai, sa spunem ca dezvoltatorii proiectului aproape ca au finalizat aceasta impunatoare constructie din districtul Putuo, complex rezidential amplasat undeva de-a lungul raului Suzhou. In ultimii ani, China si-a castigat reputatia de tara care construieste o gama larga de replici iconice masive, permitand turistilor sa vada toata lumea fara a parasi teritoriul statului.