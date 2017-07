Gorghiu, Blaga si Turcan – lideri de paie

Actualul lider al PNL sustine ca predecesorii sai in fruntea PNL nu aveau autoritate si asta ar fi dus la bulibaseala marelui partid istoric.

Ludovic Orban spune ca alegerea sa la sefia partidului constituie un adevarat ”moment zero” pentru PNL. ”Acum ne organizam mai bine, construim comisiile de specialitate. Cred ca am si avut cateva reusite: impiedicarea adoptarii celor trei acte normative care au facut obiectul trocului politic dintre PSD si UDMR, comportamentul la motiunea de cenzura si reactia pe care am avut-o imediat dupa schimbarea programului de guvernare. Liderii PNL de pana acum nu a avut autoritate, nici cei din teritoriu nu stiau cu cine vorbesc, nu aveau autoritate (liderii centrali – n.r.). Ceea ce ne-a lipsit nu ne va mai lipsi. Ma refer la expertiza, la capacitatea de a genera raspunsuri potrivite la problemele cu care se confrunta societatea, oameni care sa reprezinte PNL”, a decretat, ieri, Ludovic Orban. Pana sa livreze PNL-ul raspunsuri potrivite pentru problemele cu care se confrunta societatea, cert este ca actualul lider penelist a lovit direct in fostele conduceri liberale, respectiv in cuplul Gorghiu – Blaga si in Raluca Turcan. Fosti lideri ai PNL in carca carora Orban nu a ezitat sa arunce si niscaiva trocuri secrete cu PSD din moment ce a tinut sa anunte ca el este ”un garant al faptului ca PNL nu mai face niciun fel de intelegere cu PSD” si ca liberalii vor face in sfarsit, sub comanda lui, ”o opozitie de caracter, ferma, clara”.