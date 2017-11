Gorghiu, audiere-fulger la instanta

Chemata la instanta, pentru a fi audiata ca martor in dosarul Rovinari-Turceni, in care sunt cercetati, printre altii, fostul premier Victor Ponta si un fost ministru PSD, Dan Sova, Alina Gorghiu a venit la Inalta Curte, in prima parte a zilei de marti.

Procedura nu a fost deloc una de durata, aspect pe care l-a anuntat chiar Gorghiu, la plecarea de la instanta. “Audierea a fost una de un minut, a fost o intrebare din partea avocatului unei parti din dosar, care m-a intreb daca stiu detalii despre tranzactie”, a explicat Gorghiu. Senatorul, avocat de profesie, a adaugat, insa, ca nu a putut da detalii pe acest subiect. “M-as fi bucurat sa pot sa ajut uinstanta”, a conchis fosta sefa a PNL-ului.