Golanii din Parlament

Nu mananca seminte la sedinte si nu scuipa cojile pe jos, dar ceea ce fac ei tot golanie se numeste. Mai vad un film in plen. Mai trag un pui de somn la sedinte. Pusul creierilor la treaba ii extenueaza. Mai raspund pe Facebook vreunei demoazele din personalul tehnic cu care tocmai si-au aranjat o intalnire in vederea promovarii. Alte golaneli. Dupa care dau iama prin galantarele cu mancare si, la pret de asistati social, isi fac matul ca burlanul.

Carciuma, cantina, restaurantul sau cum s-o mai numi stabilimentul este singurul loc in care deschid gura. In rest, muti ca partizanii la Gestapo. Poti sa-i rupi cu bataia, o vorba nu scoti de la ei. Golaneala de cartier, unde totul se face pe blat, pe muteste, numai banul sa iasa.

Parale pentru impresie artistica

Exceptand familia, prietenii si vecinii de prin urbele care i-au trimis in Parlament, nu cred ca ii cunoaste prea multa lume. La alegeri s-au votat doar liste, nu cu mult diferite de alea pe care te treceai la Predoleanu, ca sa-ti iei frigider. Deja exagerez, scuze! 90 si ceva la suta dintre ei nici macar nu au auzit de Predoleanu, patronul de magazin de la care presedintii Romaniei ar fi avut de invatat. S-au trezit parlamentari din nimic si aici au dat nas in nas cu cea mai neplacuta consecinta a evolutiei umane, dupa coboratul din pom: vorbirea articulata.

Pana si mersul la verticala e mai usor. Sa deschida gura in Parlament? Da’ de ce? Sa puna intrebari sau, elegant si politicos, sa ceara socoteala Guvernului pe vreo chestiune arzatoare? De ce? El e vesnicul prieten al fiecarui Guvern si e convins ca rolul lui determinant in politica este sa ridice mana cand face semn seful grupului parlamentar. Si, cel mai important, sa incaseze o retributie care arata ca un scuipat golanesc in fruntea unui savant. 5.600 de lei inainte, 13.050 dupa marire.

Deplasari la mama soacra

42 de deputati au deschis gura doar cand au depus juramantul. 13 senatori in aceeasi situatie. Alti sase deputati nu au depus niciun proiect de lege, indiferent cat ar fi fost de absurd sau de hazliu acesta. Cel mai mult au vorbit pret de 44 de secunde, cat a durat, cronometrat, rostirea juramantului. Asta inseamna aproape 891 de lei pentru fiecare secunda, caci intre timp au trecut 7 luni de mandat. Daca mai socotesti si ca o supa sau o ciorba costa 1 leu la Parlament sau tot pranzul poate ajunge la cel mult 5 lei, cum sa nu-ti convina sa fii deputat sau senator? Ce mai facem noi cadou astora? Cabinet parlamentar, cu tot cu asistente si dotari. Pe banii nostri. Diurna pentru deplasarea in teritoriu, ca sa vada eventual cum se simte mama soacra. Abonamente telefonice. In mod surprinzator, oamenii astia vorbesc la telefon de sume astronomice, dar in Parlament sunt muti. Cazare gratuita la hotel de cel putin patru stele. Deplasari in strainatate in interes de serviciu, a se citi excursii tot pe banii contribuabililor, de parca Romania n-ar avea prestigiu daca nu participa la adunarea parlamentara dintr-un sat de pe vreo insula exotica. Smecherie ieftina, de golan de cartier. Culmea este ca nimeni nu-i intreaba daca, dupa asemenea vizite si participari la tot felul de simpozioane cu nume pompoase, Romania se simte mai bine.

Banii inapoi!

Mihai Tudose isi evalueaza si reevalueza Guvernul din saptamana in saptamana. Dragnea, in schimb, nu isi reevalueaza senatorii si deputatii macar o data intr-o sesiune. Tariceanu, regretabil, e pe acelasi calapod. Nu am auzit ca vreunul dintre ei sa-i intrebe macar pe ai lor pentru ce incaseaza o poala de bani. Sefii de partide, la fel.

Sunt muti, orbi si surzi. Izabella-Agne Ambrus, deputat UDMR, a vorbit 132 de secunde, dar nu singura. Ci alaturi de Marina Adelina Coste si Ion Mocioalca, ambii de la PSD. Adica fiecare cate 44 de secunde cu piesa de rezistenta juramantul de credinta. Sorin Campeanu, fost ALDE, acum independent, detine acelasi record devastator. In rest, mutenie pe toate fronturile. Ionut Stroe, PNL, in aceeasi barca.

Victor Ponta, un pic mai harnic, a deschis gura de patru ori, dar nu a depus niciun proiect de lege. Nu are rost sa transcriu toata lista, mi-e sila. Dar ramane intrebarea pe care nu ai cum sa o ocolesti: daca tot frecati menta in Parlament, nu dati si banii inapoi?