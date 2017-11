Globuri militare, fita de Craciun

Pentru cei plictisiti de temele traditionale, religioase ori romantic-diafane, un faimos magazin moscovit din Piata Rosie vine cu o propunere soc pentru bradul de Craciun: un set de globuri de inspiratie militara.

Astfel, in loc de brazi, fulgi de nea, casute de basm ori silueta Mosului, pe aceste globuri au desenate un tanc, un vehicul blindat, un avion ori un elicopter militar. Setul este pus in vanzare cu 2000 de ruble, adica 35 de dolari si atrage, daca nu cumparatori, cel putin o droaie de curiosi. Multi marturisesc totusi ca le vine greu sa asocieze Craciunul cu tancurile. Aceasta stire ne aduce aminte de un obicei ce inca se practica in Germania. Parintii pun globuri din sticla in forma de castraveti pentru a aduce noroc copiilor care vor gasi a doua zi cadourile sub brad. Castravetii din sticla sunt bine ascunsi printre crengile bradului, astfel ca primul copil care gaseste primul glob va avea mult noroc in anul care urmeaza. Obiceiul vine din preajma celui de-al Doilea Razboi Mondial, cand cei din Germania de Est erau atat de saraci incat nu-si permiteau globuri, punand in locul acestora castraveti.