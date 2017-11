Glamour Awards: Gigi Hadid, premiata de Serena Williams

Top modelul Gigi Hadid a sucit capetele spectatorilor la serata Glamour Women of the Year Awards, de la Teatrul Kings din Brooklyn, New York. Pe covorul rosu a pasit si Serena Williams, prima aparitie la 10 saptamani dupa ce a nascut. Gigi, delicata si imbracata intr-o rochie lunga, Serena, in rochie neagra, cu muschii la vedere.

Gigi este una dintre femeile anului 2017, premiul l-a primit din mainile Serenei, in fata mamei sale, Yolanda si a nu mai putin celebrei sale surori, Bella. „A inteles ca pentru a fi cea mai buna, trebuie sa muncesti din greu si sa faci sacrificii.(…)

Nu e de mirare ca la doar trei ani de la debutul ei la New York Fashion Week in 2014, a creat o colectie impreuna cu Tommy Hilfiger si a devenit vedeta multor reviste de moda”, a spus Serena Williams. Tot pe scena, cam nepotrivit cu evenimentul, Serena a marturisit ca Gigi Hadid „este una dintre persoanele de pe planeta asta in care are incredere sa-i poarte de grija fetitei sale pentru o noapte”. „Te iubesc atat de mult, multumesc.”, i-a raspuns, lacrimogen, supermodelul in varsta de 24 de ani.