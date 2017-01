Gigi a pierdut Steaua. Ce urmeaza acum

Steaua lui Gigi Becali a pierdut. De fapt, latifundiarul din Pipera a pierdut Steaua. Asta e limpede. Curtea de Apel Bucuresti a pecetluit soarta gruparii patronate de afacerist, in sensul ca echipa de pe locul locul 2 (uite un nume interesant!) va fi obligata sa-si schimbe titulatura. Sa se numeasca Star, Steluta, Stela Artois, Star Wars oricum, numai Steaua Bucuresti nu.

Evident, adio palmares, adio suporteri! Juristul Clubului Sportiv al Armatei, Florin Talpan, spune ca Steaua lui Becali isi va lua adio si de la Liga 1, dar si de la cupele europene. Liga Profesionista de Fotbal, prin vocea juristului Iustin Stefan, contrazice spusele colonelului, mentionand ca o echipa este retrogradata doar daca isi schimba numele de buna voie, nicidecum atunci cand e silita de o instanta. In schimb, LPF avertizeaza SC Fotbal Club Steaua Bucuresti SA ca trebuie sa renunte de indata la a mai folosi titulatura de Steaua Bucuresti. Cat de indata, nu se stie, decizia Curtii de Apel nefiind definitiva.

Bravo, am desfiintat echipa fanion a Romaniei!

Insa, cand toate acestea se vor termina, pe langa faptul ca Gigi Becali va pierde definitiv si irevocabil Steaua Bucuresti, vom mai avea parte de o certitudine. Anume ca, dupa Rapid si Petrolul, am reusit performanta sa mai distrugem o echipa de traditie. De fapt, va disparea cel mai galonat club de fotbal din Romania. Si, odata cu el, se vor desfiinta si celalalte. “Daca dispar eu, luati-va adio de la fotbalul din Romania!”, atrage atentia Becali. Si are dreptate. Restul Ligii 1 traieste practic din transferurile catre Steaua. Din drepturile tv, dar si din transferurile platite regeste de Becali.

Generalii viseaza cai verzi pe pereti

Apoi, sa fim seriosi! Nu crede nimeni ca CSA va fi capabila de ceva. Generalii viseaza cai verzi pe pereti. Vorbesc despre inscrierea Stelei lor direct in Liga 1. O aberatie. Nici CraiOlguta n-a avut parte de un asemenea cadou, fiind plasata in Liga 2, hotararea luata de Comitetul Executiv al FRF cu suficiente de multe riscuri, unele dintre ele nedepasite inca.

Nimeni nu si-a dorit o negociere

Si totusi, multi se intreaba de ce Gigi Becali nu a facut tot posibilul sa evite aceasta situatie. De ce nu s-a zbatut sa ajunga la un consens cu MApN. Din prostie? Din ignoranta? Din orgoliu? Pur si simplu n-a vrut sau n-a avut cu cine negocia? Oricum ar fi, impresia e ca latifundiarul nu s-a dat de ceasul mortii sa obtina definitiv palmaresul si sigla de la Armata, iar cei din tabara adversa nu si-au dorit niciodata o intelegere cu afaceristul din Pipera.

Becali refuza sa cumpere alta echipa…

Se vantura varianta ca Gigi Becali n-a facut nimic pentru ca doreste sa preia un alt club din Liga 1. Voluntariul finului Pandele sau Concordia Chiajna. Latifundiarul respinge, insa, o asemenea posibilitate (“Am deja oferte de la 5-6 cluburi din Liga 1 ca sa le iau, dar le-am refuzat pe toate. Pot sa le iau pe gratis, dar nu ma intereseaza”).

… si-si duce crucea pana la capat

O alta varianta vorbeste despre iesirea totala din fotbal si recuperarea investitiilor prin cedarea unor jucatori precum Alibec, Tanase, Popa, Boldrin, De Amorim sau Gnohere – in strainatate. In fine, exista teoria potrivit careia Steaua lui Gigi va continua sa straluceasca in primul esalon, dar sub un alt nume. Fara suporteri, fara un stadion propriu, dar cu bani, jucatori si cu capul lui Gigi Becali neplecat.