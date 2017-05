Ghita vrea videochat cu judecatorii

Avocatul lui Sebastian Ghita, prezent la un nou termen in dosarul in care fostul deputat este judecat alaturi de fostul primar din Ploiesti, Iulian Badescu, a declarat ca al sau client isi doreste sa participe la proces. Prin videoconferinta.

Ieri, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a avut loc un nou termen in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat alaturi de Iulian Badescu, pentru dare de mita, instigare la abuz in serviciu, avand drept consecinta obtinerea pentru altul a unui folos necuvenit si spalare de bani. Procurorii sustin ca Sebastian Ghita i-ar fi dat mita un imobil fostului primar al Ploiestiului Iulian Badescu, pentru ca acesta din urma sa finanteze o asociatie sportiva sustinuta de Ghita, pentru a disimula provenienta casei cei doi semnand un contract fictiv.

In acest dosar, DNA a cerut instantei supreme emiterea unui nou mandat de arestare preventiva pe numele lui Ghita, invocand faptul ca acesta se sustrage de la judecata, iar urmatorul termen va avea loc pe 6 iunie. In prezent, Sebastian Ghita este in arest, in Serbia, dar avocatul sau sutine ca acesta vrea sa participe la proces, fie si prin videoconferinta.