Ghita, spargatorul de gheata

Insistenta lui Sebastian Ghita a dat roade: institutiile nu se mai fac ca ploua.

Dupa aparitia celui de-al cincilea episod marca Ghita, Parchetul General a deschis o ancheta in rem, in care vor fi audiati mai mult ca sigur si Traian Basescu si Victor Ponta, doua personaje celebre si in ”serialul” Ghita. Este bine ca institutiile scot capul din nisip, dar asta este posibil si din cauza ca lui Sebastian Ghita i-a ajuns cutitul la os taman atunci cand in Romania s-a schimbat puterea. Iar noua putere a fost deja mult prea ciuruita de DNA pentru a fi banuita de punerea batistei pe tambal, dovazi in acest sens fiind atat reactia Parchetului General cat si intentiile parlamentarilor de a-i audia pe toti cei pomeniti in serialul lui Ghita. Ca in orice afacere in care sunt amestecate servicii secrete, lucrurile nu sunt si nu vor fi deloc clare, indiferent ce cred optimistii. Realitatea este ca Sebastian Ghita, ajuns in punctul in care DNA se pregatea sa-i puna pielea pe bat dupa ce ii expirase mandatul de parlamentar, arunca pe piata franturi de informatii, verificabile si astea partial sau deloc. Ba mai mult, dornic sa lanseze bombe destinate sa bage in umbra problemele cu care se confrunta el insusi, Ghita se autoinculpa de fapt si pe el odata cu devoalarea rolurilor malefice jucate de unii si altii din politica, SRI si DNA. Deocamdata, disparitia lui Ghita ii permite acestuia sa lanseze in eter orice vrea. Daca insa va mai aparea vreodata la lumina, Sebastian Ghita va fi nevoit sa-si dovedeasca spusele, inclusiv sa explice rolul jucat de el. Caz in care, daca nu este valabila varianta in care fostul parlamentar ar fi, in prezent, martor protejat intr-un dosar in care vanat este un peste cu adevarat mare, Ghita ar putea regreta amintirile narate acum in mod public.