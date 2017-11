Ghita, inca o palma pentru DNA

Motivarea achitarii lui Sebastian Ghita in procesul in care a fost acuzat de mituirea fostului primar ploiestean Iulian Badescu ii face de rusine pe procurori.

Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care au judecat pe fond procesul au conchis ca ca din probele prezentate de procurorii anticoruptie nu reiese ca Sebastian Ghita a promis, oferit sau transferat mita primarului Badescu: ”Nu s-a administrat niciun mijloc de proba din care sa rezulte in mod direct ca inculpatul G. este cel care a comis vreuna din actiunile ce constituie elementul material al laturii obiective a infractiunii de dare de mita; Nu exista probe directe din care sa rezulte ca inculpatul G. a exercitat un control juridic sau de facto asupra societatilor implicate in faptele ce formeaza obiectul cauzei”. Iar daca Sebastian Ghita nu a putut fi legat de mita, controlul exercitat de el asupra grupului Asesoft a fost probat doar cu ”zvonuri” iar imobilul despre care DNA sustine ca ajuns la Badescu ”se afla in continuare in proprietatea firmei”, completul de trei judecatori de la ICCJ a dat sentinta de achitare. Una care va fi mai mult ca sigur contestata de DNA, chiar daca motivarea judecatorilor le-a dinamitat practic dosarul Ghita – Badescu.