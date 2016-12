Ghita cere azil politic in Turcia

Dupa cum stiti, Sebastian Ghita este sub control judiciar si are obligatia sa se prezinte la Parchet sau la Politie ori de cate ori este chemat. Cu toate acestea, el a fost citat sa se prezinte luni la sediul Parchetului, la ora 12:00, insa nu a venit. La intalnire au fost prezenti doar avocatii sai…

Ca urmare a acestei absente care incalca regulile controlului, si dupa ce oamenii legii l-au cautat la toate adresele cunoscute, fara succes, politistii au decis sa-l dea in urmarire nationala si in consemn la frontiera.

Erdogan, scutul lui Ghita

Sursele noastre spun insa ca Sebi Ghita s-ar afla deja in Turcia, unde se pregateste sa ceara un soi de azil politic, sau orice alta forma de azil pe care ar putea-o obtine. Suparat pe U.E., se spune ca presedintele turc, Recep Erdogan, ar putea sa-i acorde statutul de azilant fara prea multe discutii. Ca azilant, Ghita s-ar afla la adapost de DNA, cu tot cu averea care se spune ca o are. Sa nu uitam si faptul ca Adrian Nastase este un apropiat al familiei Erdogan, iar Ponta a fost mereu bine primit la nivel inalt in Turcia. In fine, vom trai si vom vedea.

A fentat filajul, gonind cu 200 la ora

Sebastian Ghita a fost vazut in public ultima oara luni seara, cand a participat la o intalnire „protocolara” cu fostii membri ai Comisiei parlamentare pentru exercitarea controlului asupra SRI, care a marcat finalul mandatului fostului Legislativ. Cei prezenti spun ca fostul deputat era deosebit de “volubil”. La plecare, Sebi a scapat de filaj, pe DN1, intre Bucuresti si Ploiesti. El era filat de politistii de la Directia de Operatiuni Speciale inca de saptamana trecuta la solicitarea procurorilor DNA. Ghita a condus cu viteza foarte mare pe DN1, cu aproximativ 200 de km/h, asa ca politistilor le-a fost greu sa il urmareasca. „Cercetarile continua si azi si s-au extins cautarile. Vorbim de un mandat de aducere emis de un procuror, e un act procedural care nu face obiectul activitatii de dare in urmarire a persoanei”, a declarat Marian Popescu, purtator de cuvant al IPJ Prahova. La ora inchiderii editiei, nimic nou nu se daduse publicitatii.

Problemele lui Ghita

Pe 6 septembrie, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie — Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile fata de deputatul Sebastian Ghita, inclusiv fata de fostul premier Victor Ponta, acuzati de complicitate la savarsirea infractiunii de spalare de bani, respectiv, folosire a influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite si complicitate la infractiunea de spalare de bani. Procurorii sustin ca Ponta, in calitatea sa de presedinte al PSD, si-a folosit autoritatea pentru ca Sebastian Ghita sa fie desemnat drept candidat intr-un colegiu electoral in care formatiunea sa sa aiba certitudinea ca va obtine mandatul. Confirmarea propunerii a fost facuta de Ponta Victor Viorel in scopul obtinerii de foloase ce nu i se cuveneau, constand in plata sumei de 220.000 euro, necesara organizarii unei vizite in Romania a unei personalitati politice straine care urma sa se afiseze cu Ponta pentru ca acesta sa capete ceva notorietate internationala. “Suma de 220.000 de euro a fost obtinuta prin persoane interpuse, de la inculpatul Ghita Sebastian Aurelian”, se preciza intr-un comunicat al DNA.