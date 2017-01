Ghita a iesit din nou la rampa: ”Ponta, santajat sa o numeasca pe Kovesi”

Chiar in seara zile in care instanta a acceptat cererea procurorior de inlocuire a controlului judiciar in cazul sau, emitand un mandat de arestare preventiva in lipsa, pe numele fosutlui deputat, la televiziunea controlata de Sebastian Ghita a fost difuzata o noua inregistrare.

Este vorba despre un material video, de aceasta data, in care Ghita face referire la numirea Laurei Kovesi in fruntea Directiei Nationale Anticruptie, in urma cu aproape doi ani.

Din start, Ghita explica in ce conditii l-a cunoscut pe Coldea, adjunctul SRI, si cum ar fi ajuns sa petreaca vacante impreuna, iar apoi sa o cunoasca pe Kovesi. ”Asa am ajuns sa o cunosc pe Laura Codruta Kovesi si sa ma imprietensc si cu ea. M-am intalnit cu ea de sute de ori la sediile SRI, la mine acasa, in crama, in vie. Am chefuit impreuna, am fost pe pontonul SRI din Delta sau la vilele SRI de la Neptun, la cele de la Sinaia si in multe alte locuri. Asa am ajuns sa fiu direct implicat in numirea Laurei Codrutei Kovesi la DNA, in 2014. Eram prieten cu ea, eram prieten cu Florian Coldea si prieten cu Victor Ponta. Aveam un canal de comunicare cu Traian Basescu, prin Elena Udrea. Eu sunt persoana care a insotit-o pe Elena Udrea la biroul lui Victor Ponta si despre care Elena Udrea a declarat public”, sustine Ghita in recenta inregistrare difuzata joi seara, la Romania TV.

Insa dezvaluirea cu cea mai mare greutate continuta de acest material video urmeaza ar fi aceea ca, dupa cate afirma actualul afacerist, insa ex-parlamentar, fosutl premier ar fi fost ”santajat” sa o numeasca pe Kovesi la DNA. In ce conditii, cititi imediat: ”Ce nu s-a spus public pana acum e faptul ca Victor Ponta a fost santajat pentru a o numi pe Laura Codruta Kovesi. Practic, in fata mea Florian Coldea i-a spus ca daca nu o va numi pe Kovesi la DNA, atunci vizita pe care Ponta o avea programata in America, pentru a se intalni cu Biden sau cu Obama, va fi anulata. Mai mult, lui Victor Ponta i s-a spus ca anuntul cu privire la anularea vizitei va fi facut in apropierea alegerilor prezidentiale, iar chestiunea aceasta il va distruge”.

Mai mult, Ghita sustine ca ar fi mai multe persoane care ar putea sustine varianta lui, printre ele Ponta insusi, Udrea, dar si chiar fostul presedinte Basescu. Pana la momentul de fata, fostul premier nu a comentat aceste speculatii in care apare mentionat numele sau.





