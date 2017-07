Ghinion curat: parlamentar inregistrat cand mituia ziaristi

PMP-istul Corneliu Bichinet a fost filmat cand incerca sa-i cumpere pe jurnalistii de la un site de stiri cu 100 de lei.

Jurnalistii de la Recorder.ro il acuza pe deputatul PMP ca ar fi incercat sa le dea bani, 100 de lei mai exact, si asta in timpul unui interviu luat chiar in Parlament. Din pacate pentru politician, momentul a fost inregistrat si facut public de jurnalistii in cauza. Prins cu mata-n sac, Bichinet a incercat zadarnic sa nege evidenta. ”Probabil ca le-am dat banii, nu-mi mai aduc aminte. (…) Eu accept ca pot si gresi. Nu-mi mai aduc aminte exact. Probabil ca am bagat mana in buzunar si poate am scos ce aveam acolo. Nu stiu daca am dat”, a scaldat-o deputatul PMP. Din pacate pentru intreaga natie, gestul lui Bichinet demonstreaza o data-n plus ca politicienii nostri nu dau o para chioara pe ideile si principiile cu care isi umplu gurile in toate aparitiile publice, mai ales in cele televizate. In realitate, politicienii incearca sa–si cumpere o imagine buna asa cum majoritatea lor isi cumpara fotoliile in Parlament, consilii judetene/locale, CA-uri etc. Nu-i intereseaza sa faca nimic, ci doar ca lumea sa ajunga sa creada ca sunt baieti buni care lupta din zori si pana-n seara pentru bunastarea fraierilor care ii voteaza. Nu-i intereseaza sa nu greseasca, ci doar ca lumea sa nu afle. De aceea, mai mult ca sigur este ca Bichinet nu regreta ca a incercat sa mituiasca niste ziaristi, dar in schimb e suparat foc ca a avut asa un ghinion.