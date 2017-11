Ghid pentru soferite: fara tocuri si cu parul strans

Desi orasul Shanghai este considerat cel mai modern din China si cel mai deschis influentei capitaliste, primaria metropolei a publicat un manual de conducere auto destinat femeilor, in care se gasesc anumite recomandari bizare: purtarea parului strans, fara deodorante in masina sau pericolul purtarii tocurilor de peste 4 centimetri.

“Desi parul lung este frumos, le va impiedica pe femei sa vada alte masini apropiindu-se lateral. In situatiile de urgenta in care conducatorul auto trebuie sa intoarca, parul lung nu numai ca va bloca vederea, dar se poate de asemenea infasura in jurul scaunelor sau al volanului”, se poate citi in textul manualului, aparut pe site-ul de informatii Sixthtone. Ghidul, care va fi pus la dispozitia tuturor familiilor din Shanghai pana la sfarsitul lunii, mai avertizeaza ca tocurile de peste 4 centimetri sunt periculoase pentru acceleratie si franare, la fel si odorizantele prea puternice(ar putea produce explozii) si nu recomanda atarnatul obiectelor decorative de oglinda retrovizoare. Recomandarile primariei din Shanghai nu cuprind nicio sectiune destinata barbatilor, desi statisticile oficiale arata ca femeile sunt mai putin implicate in accidente rutiere decat barbatii. In estul tarii, in provincia Jiangsu, soferitele au fost avertizate chiar de Ziua Femeii, sa nu se urce in masina prost dispuse, sa nu se machieze la volan si sa nu trimita mesaje pe telefon.