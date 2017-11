Ghid ANAF pentru romanii care pleaca din tara

Romanii care au de gand ca plece din tara pentru mai mult de sase luni de zile risca sa fie amendati daca nu anunta Fiscul in prealabil.

Notificarea ANAF-ului trebuie facuta prin completarea si depunerea chestionarului de rezidenta fiscala, context in care ghidul publicat de institutie anunta ca de la 1 ianuarie 2018 amenda pentru nedepunerea in timp util a chestionarului respectiv va fi intre 50 si 100 de lei. Fiscul stabileste daca romanii care pleaca din tara pentru perioade mai lungi trebuie sa mai achite impozite in Romania, daca nu completeaza chestionarul, pot risca o dubla impunere. Obligatia de a depune ghidul o au persoanele fizice care pleaca din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive. La fel, trebuie sa depuna chestionarul si persoanele fizice care sosesc in Romania si au o sedere in statul roman o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat. Ghidul privind rezidenta fiscala a persoanelor fizice poate fi consultat pe site-ul ANAF.