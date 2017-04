Gheorghe Stefan „Pinalti”, trei ani de inchisoare cu executare

Fostul primar din Piatra Neamt a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare in dosarul privind finantarea ilegala a PNL, dupa ce in luna ianuarie Tribunalul Bucuresti i-a stabilit aceeasi pedeapsa, insa fostul patron al Ceahlaului a atacat decizia la CAB.

Lui Stefan i-a fost confiscata si suma de 165.000 de euro si totodata a fost mentinut sechestrul pana la concurenta a 235.000 de euro. In prezent Gheorghe Stefan se afla in penitenciar, fiind condamnat definitiv in octombrie 2016 la sase ani inchisoare in dosarul „Microsoft”. Inainte de pronuntarea primei sentinte Stefan si-a recunoscut vinovatia si a incheiat un acord cu DNA prin care a acceptat sa primeasca condamnarea si interzicerea pentru urmatorii trei ani de dupa executarea pedepsei a drepturilor de a ocupa functii publice. DNA a aratat ca, in 2009, a existat o intelegere intre secretarul general PNL, Vasile Blaga, si vicepresedintele Gheorghe Stefan pentru finantarea partidului, prin incheierea unor contracte de achizitie publica intre firme protejate si o companie nationala din domeniul energetic, folosind licitatii trucate.