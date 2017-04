Geta si Erik au urcat ultimul varf din viata!

Tragedie fara seaman: copiii-minune ai alpinismului romanesc, Dor Geta Popescu (13 ani) si Erik Gulacsi (12 ani), detinatori ai mai multor recorduri mondiale, au murit striviti de stanci, suprinsi de o avalansa pe un traseu periculos in Masivul Retezat. Dor Geta Popescu era in ascensiune pe varful Peleaga intr-un antrenament special, alaturi de tatal ei, Ovidiu Popescu si de alti sapte alpinisti, desi salvamontistii au avertizat asupra pericolului iminent de producere a unor avalanse in Retezat si Parang.

Avalansa s-a produs, potrivit lui Ovidiu Bodean, seful Salvamont Hunedoara, din cauza numarului mare de persoane aflat pe munte: „Grupul a fost constituit din 51 de persoane. Si-au declansat singuri avalansa. Zapada a cedat sub greutatea lor. Responsabilul va plati cumva. Am dat presei anunturi de mari sanse de avalanse in Retezat, dar nu s-a tinut cont de avertizarile noastre”, a declarat Bodean. Echipele de salvatori au ajuns la locul unde s-a produs avalansa si vor transporta trupurile celor doi copii la Serviciul de Medicina Legala Hudenoara. Politia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa si toate persoanele care se aflau pe munte vor fi audiate. Cinci persoane surprinse de avalansa, printre care si tatal Getei Popescu Dor si al lui Erik Gulacsi, dar si sora in varsta de 15 ani a baiatului, au fost transportate la spitale din judetul Hunedoara.

Palmaresul copiilor de Cartea Recordurilor

Dor Geta Popescu(sora Crinei Coco Popescu, la randul ei o cunoscuta alpinista) a devenit cea mai tanara alpinista din lume, cand a escaladat, in 2013, Varful Ararat(5137 metri) si are opt recorduri mondiale de varsta. Dor Geta Popescu era legitimata la Clubul Sportiv Montan Altitudine din Rasnov, este campioana nationala la escalada si membra a Lotului National de Escalada – copii, din anul 2011. Detinea titlul de Cataratorul Anului in 2013, titlu acordat de Federatia Nationala de Escalada. A mai fost desemnata cel mai bun alpinist de altudine al anului 2015 si din nou in 2016. Coleg de club cu Dor Geta Popescu, Erik Gulacsi practica alpinismul de la varsta de opt ani si a stabilit la inceputul acestui an un nou record european de varsta cand a atins varful Aconcagua, 6962 metri, la doar 12 ani, dupa ce in august 2016 a reusit sa ajunga pe varful Elbrus(5642 metri) si a devenit cel mai tanar baiat din Europa care a reusit o astfel de ascensiune.