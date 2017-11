Gestul incredibil facut de un tata, pentru fiica lui, inainte ca el sa moara

Tatal ei a murit de cancer, pe cand Bailey nu implinise inca varsta de 16 ani. Inainte de a parasi aceasta lume, uneori extrem de cruda, tatal a facut un gest incredibil: a platit cate un cos cu flori, pentru fiica sa, pe care aceasta sa-l primeasca la fiecare aniversare, pana la majorat. In plus, i-a scris cate o felicitare pentru fiecare moment in parte. Totul, ca sa-si aduca aminte de el si sa stie cat de mult a iubit-o. Conform intelegerii, dupa moartea barbatului florile i-au fost livrate adolescentei in fiecare an. Astazi, Bailey are deja 21 de ani si a devenit majora. Traieste in statul american Tennessee si nu uita sa-si evoce tatal. In ultima postare pe Twitter, Bailey i-a multumit intr-un mod absolut emotionant: “Ei bine, aceasta este cea de-a 21-a zi de nastere a mea. Imi lipsesti foarte mult, tata!”. Impreuna cu florile primite, ea a adaugat o fotografie draga, undeva pe o plaja, asezata pe umerii tatalui, precum si felicitarea scrisa de parintele ei, inainte de moarte, dedicata exclusiv momentului de la 21 de ani: “Bailey, aceasta este ultima mea scrisoare pentru tine, pana ne intalnim din nou. Nu vreau sa varsati nicio lacrima, pentru ca eu sunt intr-un loc mai bun. Amandoua, tu si mama ta, sunteti si veti fi intotdeauna cele mai pretioase fiinte din viata mea. Este aniversarea ta de 21 de ani si vreau sa nu uiti sa-ti respecti intotdeauna mama si sa ramai alaturi de ea. Fii fericita si traieste la maximum. Eu voi fi alaturi de voi doua la fiecare incercare a vietii. Te iubesc, scumpa mea, si aniversare fericita !!! Tati”.