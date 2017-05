Germania si Israel se impaca la bere

Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a ajuns, sambata, in Israel pentru o vizita de trei zile, dupa tensiuni intre cele doua tari legate de anularea de catre premierul Netanyahu a unei intalniri cu seful diplomatiei germane.

Cu acelasi Benjamin Netanyahu a avut, ieri, intrevederi Steinmeier, inainte de a sosi, astazi, in Cisiordania ocupata, pentru a-l intalni pe presedintele palestinian Mahmoud Abbas, a indicat delegatia germana, citata de Sputnik. Pana atunci, Frank-Walter Steinmeier s-a vazut cu omologul sau israelian, Reuven Rivlin, intr-un cadrul informat, potrivit Deutsche Welle. Relaxati, cei doi oameni politici au vizitat imprejurimile pietei Mahane Yehuda si au baut bere la un restaurant local, contempland graffiti-le de pe strazile invecinate, foarte admirate de turisti. Este prima vizita in strainatate a lui Steinmeier, dupa preluarea functiei, in martie. Benjamin Netanyahu a refuzat, in 25 aprilie, sa-l primeasca pe ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, dupa ce acesta din urma s-a intalnit cu reprezentantii a doua ONG-uri israeliene, B’Tselem si Breaking the Silence, extrem de critice la adresa guvernului condus de ”Bibi”. B’Tselem documenteaza violari ale drepturilor omului in teritoriile palestiniene ocupate de 50 de ani de statul evreu iar Breaking the Silence denunta abuzurile armatei israeliene, oferind, sub forma anonimatului, o platforma soldatilor israelieni pentru a denunta actiunile reprobabile din cadrul Tsahal. Justificandu-si refuzul, Netanyahu a declarat ca nu-i va intalni pe cei care ”ofera legitimitate organizatiilor care cer incriminarea soldatilor israelieni”, generand un scandal in Germania.