Germania si Israel isi arata coltii

Mocnita de mai multe luni, criza relatiilor dintre Germania si Israel se afla la un nivel fara precedent, dupa mai bine de o jumatate de secol de legaturi stranse, in umbra responsabilitatii Berlinului in Holocaust.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anulat, marti, o intalnire cu seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel, dupa ce acesta din urma s-a intalnit cu reprezentantii unor ONG-uri israeliene foarte critice la adresa guvernului lui ”Bibi” si care denuntau abuzuri ale armatei israeliene in Cisiordania. ”Regret”, a replicat, sec, Gabriel. ”Tratamentul special de care se bucura Israel, din ratiuni istorice, si-a atins limita cu guvernul Netanyahu”, scria ieri Der Spiegel. ”Vinovatia noastra istorica nu poate conduce Germania sa accepte faptul ca guvernul israelian se indeparteaza de valori pe care le-am considerat comune”. Pentru Eldad Beck, un observator pertinend al relatiilor dintre cele doua tari, autorul cartii ”Merkel, Israel si evreii”, este vorba de o evolutie profunda a societatii germane, in special a tinerei generatii, care ”vrea sa puna capat umbrelor trecutului care impiedica Germania sa fie o natiune ca altele”. Primele falii in relatiile Germania -Israel au aparut in ianuarie, cand Sigmar Gabriel si-a exprimat, in premiera, ” dubiile” cu privire la vointa lui Netanyahu sa ajunga la o solutie israeliano-palestiniana, dupa ce Parlamentul israelian a votat o lege care permite Israelului sa ocupe mai mult teren palestinian in Cisiordania ocupata. ”Conflictul israeliano-palestinian nu este in centrul relatiilor garmano-israeliene”, a afirmat anterior ambasadorul Israelului in Germania, Yakov Hadas-Handelsman. ”Exista cooperare economica, comerciala, stiintifica, care sunt exceptionale”, a adaugat diplomatul. Corect! Israelul este, spre exemplu, presat sa semneze un protocol de acord, de mai multe ori reportat, pentru cumpararea a trei submarine Dolphin, furnizate de Germania, cu o reducere de o treime din costul de fabricatie, cu titul de ajutor militar pentru statul evreu.

