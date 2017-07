Germania sare la gatul lui Trump

Noile sanctiuni propuse de congresmenii americani contra Rusiei ar putea penaliza intreprinderile europene si sunt contrare dreptului international, a declarat ieri ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries.

Comisia Europeana trebuie sa aibe in vedere instaurarea de contramasuri”, a adaugat ministrul german. ”Bineinteles, noi nu dorim razboi comercial, dar este important sa fie avute in vedere contramasuri”, a spus Zypries. “Statele Unite nu pot amenda firmele germane pentru ca fac afaceri in alta tara”, a declarat oficialul german. Anterior, seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel, a declarat ca Europa ”nu va accepta” sanctiunilr votate saptamana trecuta de Senatul american contra Rusiei (Iranului si Coreei de Nord). ”Sub nici o forma nu vom accepta aplicarea extrateritoriala a acestor sanctiuni americane impotriva intreprinderilor europene”, a amenintat Gabriel. Guvernul german si organizatiile patronale spun ca aceste sanctiuni vor interzice firmelor germane sa lucreze la proiectele gaziere si petroliere pe care Berlinul le considera vitale pentru securitatea sa energetica. In centrul acestor preocupari figureaza in principal proiectul Nord Stream 2 adica constructia unui gazoduct Rusia-Germania via Marea Baltica, dezvoltat de gigantul rus Gazprom si de cinci grupuri europene: Engie (Franta), Uniper (Germania), Wintershall (Germania), OMV (Austria) si Shell (Marea Britanie-Olanda). Dispozitiile adoptate de americane ii vor oferi lui Donald Trump posibilitatea sa sanctioneze firmele care lucreaza pe gazoductele venind din Rusia, limitand spre exemplu accesul lor la bancile americane sau excluzandu-le de pe pietele publice din SUA.

Putin plateste cu sec

Presedintele Federatiei Ruse a anuntat ca 755 din cei 1210 de diplomati si angajati americani ai corpului diplomatic aflati in post la Moscova vor trebui sa paraseasca Rusia in zilele urmatoare. ”Este o decizie regretabila si nejustificata”, a comunicat departamentul american de Stat. ”Vom evalua impactul unei asemenea limitari si maniera in care vom raspunde”, se arata intr-un comunicat. Diplomatia rusa deja a anuntat reducerea prezentei diplomatice ruse in SUA la 455 de persoane, incepand cu 1 septembrie, dupa adoptatea noilor sanctiuni americane pentru presupusa ingerinta a Moscovei in alegerile prezidentiale americane. Masura anuntata acum de Putin vizeaza aducerea personalului diplomatic american la acelasi numar cu cel a personalului rus in SUA, a informat MAE rus care a mai anuntat ca suspendat dreptul utilizarii de catre ambasada SUA a unei resedinte aflata la periferia Moscovei si a unor depozite. ”Am asteptat destul timp sperand ca situatia se va schimba in bine. Dar, dupa cum se pare, chiar daca vor fi schimbari, ele nu vor fi curand”, a declarat Putin. Liderul de la Kremlin a adaugat ca daca prejudiciile provocate de ”presiunile facute asupra Rusiei” vor creste, ”vom examina si alte variante de raspuns”. ”Dar speram sa nu fie nevoie sa o facem”. Ieri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Washingtonul va decide ce diplomati sau angajati ai misiunilor diplomatice americane vor ramane sau vor pleca din Rusia, precizand ca este vorba de persoane care nu au statut diplomatic. Masura va afecta si personalul local rus care lucreaza la misiunile SUA.

Tarul isi impiedica supusii sa acceseze website-uri interzise

Liderul de la Kremlin a promulgat o lege care interzice folosirea retelelor private virtuale(VPN) si altor tehnologii care permit navigarea pe Internet in mod anonim. Legea a fost adoptata de Duma de Stat, urmeaza sa intre in vigoare de la 1 noiembrie si responsabili pentru aplicarea ei vor fi FSB si Ministerul de Interne, potrivit unui proiect de jurnalism din Letonia, care monitorizeaza actualitatea din Rusia. In plus, Vladimir Putin a mai semnat si legea care prevede impunerea de noi restrictii la mesageria instant. Conform proiectului, administratorii care ofera astfel de servicii trebuie sa stabileasca identitatea tuturor utilizatorilor prin intermediul numarului de telefon si trebuie sa utilizeze/ restrictioneze comunicarea anumitor utilizatori. Masura va fi impusa printr-un ordin de judecator. Un aparator al noii legi este chiar Leonid Levin, presedintele Comisiei pentru Informatii din cadrul Dumei de Stat, care a declarat RIA Novosti ca textul nu vizeaza sa impuna restrictii cetatenilor care respecta legea, ci este menit sa blocheze accesul la ”continuturi ilegale”.