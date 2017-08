Germania, principalul client al exporturilor Turciei

In timp ce presedintele turc Recep Erdogan trateaza Berlinul drept o adunatura de nazisti care, mai nou, sustine terorismul pentru ca nu-i livreaza pachet pe kurzi si pe ”pucisti”, o realitate economica arata ca Ankara face cele mai bune afaceri cu nemtii.

Potrivit lui Erdogan, Turcia are potentialul de a devani o tara mai moderna ca Germania. Cand? Nu se stie, dar e pe drum. ”Cand cetatenii si fratii nostri care se afla acum in strainatate vor reveni in Turcia, vor spune: tara mea a depasit Germania”, a afirmat luni liderul de la Ankara, intr-un discurs in care si-a exprimat intentia sa faca din Turcia o ”tara moderna, civilizata si independenta”. Deocamdata, Germania este prima tara in materie de export turcesc, inclusiv in perioada ianuarie-iulie 2017, potrivit Asociatiai Esportatorilor din Turcia (TIM). Germania este clientul numarul unu al Turciei in nu mai putin de noua categorii de produse in perioada citata, exporturi care se ridica la peste 8,29 miliarde de dolari, in crestere cu 6,2% fata de perioada similara a anului trecut. In fruntea clasamentului produselor exportate de Turcia figureaza sectorul auto (2, 54 miliarde, plus 15% fata de anul trecut). Produsele pret-a-porter se afla pe locul doi (1, 83 miliarde in perioada ianuarie-iulie 2017, plus 19%). Sectoarele metalurgic, masini si derivate reprezinta un alt domeniu in care Germania este principala piata a firmelor turcesti. Statele Unite fac parte si ele din principalii clienti ai exporturilor turcesti, in special in otel, industrie de aparare si aeronautica, covoare, ciment, sticla, ceramica si tutun. Irak este principalul client al Turciei in sectorul cerealelor, legumelor si oleaginoaselor, in timp ce Rusia in domeniul fructelor si legumelor. Emiratele Arabe Unite sunt principalul cumparator al bijuteriilor turcesti.