Germania: Peste jumatate din femei nu se simt in siguranta

Potrivit unui sondaj al Institutului Emnid, 58% din femeile din Germania considera ca situatia securitatii s-a degradat in tara si cer masuri pentru evitarea agresiunilor sexuale.

Germania nu mai este tara sigura de altadata, mai ales in ceea ce priveste frecventarea locurilor publice, arata sondajul. 52% din femeile intrebate au declarat ca prefera sa evite anumite zone din apropierea locuintelor lor, dupa caderea intunericului. 16% din femeile din Germania poarta mereu un spray cu efect iritant iar o femeie din doua vrea sa-si cumpere acest produs de autoaparare. Scandalul declansat in noaptea de 1 ianuarie 2016 in Koln, cand sute de femei au fost agresate de emigranti, a socat intreaga Germanie si a hranit criticile la adresa politicii migratorii a Angelei Merkel si la adresa ineficientei politiei. Un raport ulterior al politiei germane a aratat ca 1200 de femei au fost victimele unor agresiuni sexuale in Koln.