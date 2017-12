Germania. MAE: Incendiu intr-o cladire in care locuiau si romani: 33 de oameni, in spital

Un imobil in care stau, printre altii, si cetateni romani a fost cuprins, vineri, de un incendiu.

Cladirea se afla in localitatea germana Bergkamen. Cazul a ajuns in atentia oficialilor romani, iar reprezentantii Consulatului Romaniei la Bonn au parcurs pasii necesari pentru a afla daca sunt si romani printre victimele episodului produs in aceasta prima zi din decembrie.

Oficialii MAE transmit ca pana la momentul de fata se stie – in baza detaliilor furnizate de autoritatile locale – ca in cladirea afectata de foc locuiau in total 45 de oameni, intre ei si romani, si ca “33 dintre persoanele afectate au fost spitalizate, urmare intoxicatiei cu fum, 7 dintre acestea fiind in stare grava, fara a le fi pusa viata in pericol. O parte dintre persoanele spitalizate au fost externate”.

Inca nu se cunosc cu exactitate conditiile in care s-a produs incidentul. In comunicatul Ministerului de Externe de la Bucuresti se mentioneaza si ca ancheta in cazul de fata e in plina desfasurare.