Germania legalizeaza al treilea sex

Curtea Constitutionala a dat termen Bundestagului pana la ”finele lui 2018” pentru a vota legalizarea unui al treilea sex in registrele nasterilor, langa mentiunile ”masculin” si ”feminin”, o premiera in Europa.

Instanta ii invita astfel pe deputati sa introduca in documentele vizate o mentiune precum ”inter”, ”divers” sau orice alta ”denumire pozitiva a sexului”. Dincolo de aceasta pasareasca legislativo-sexuala, de mentionat ca, in Germania, din mai 2013, era posibil sa nu se completeze in acte campul referitor la sex, lasandu-l gol iar cei vizati avand ulterior posibilitatea ca, in cursul vietii sa aleaga sexul masculin sau feminin, sau a pastra mentiunea sexului necompletata. Anul trecut, Curtea federala de justitie (instanta inferioara) a refuzat sa mearga mai departe si sa recunoasca existenta juridica al unui al treilea sex, judecand ca acest lucru nu ar fi ”legal”, respingand cererea unei persoane intersex (trasaturi specifice ambelor sexe la o persoana) , nascuta in 1989 si inregistrata cu sex feminin. Persoana care s-a adresat apoi Curtii Constitutionale, prezentand instantei o analiza cromozomiala care a pus in evidenta faptul ca nu era nici barbat nici femeie.