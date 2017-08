Germania ii arata degetul lui Trump

Partidul Social Democrat (SPD) a respins vehement obiectivul fixat de NATO, 2% din PIB pentru Aparare, criticand-o pe Angela Merkel si blocul ei conservator ca se inclina in fata lui Donald Trump.

”Spunem foarte clar: Nu obiectivului de 2% dorit de Trump si de CDU/CSU, au declarat furiosi Martin Shulz, presedintele SPD si Thomas Oppermann, liderul SPD in Parlament. ”Nu numai ca este nerealist, dar este si un obiectiv prost”, au estimat cei doi. Chiar inainte sa vina la Casa Alba, presedintele SUA a reclamat vehement tarilor NATO un efort financiar suplimentar pentru Aparare. Potrivit lui Shulz si Oppermann, Germania ar trebui sa-ti dubleze cheltuielile militare pentru a atinge obiectivul fixat de NATO. Aceasta ar transforma Germania in prima putere militara din Europa, un obiectiv pe care nu-l vrea nici un european, tinand cont de istoria tarii, au invocat cei doi. In loc de acest procent de 2% din PIB, Germania ar trebui sa se concentreze pe construirea unei Europe solide, in ultima instanta chiar pe crearea unei armate europene, criticand ”lipsa de idei a lui Merkel cand aceasta se pleaca in fata lui Trump”. Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, s-a aratat deja sceptic in privinta obiectivului dorit de Trump dar nu de maniera explicita a SPD care a blocat, in iunie, un proiect de lege vizand inchirierea de drone israeliene armate pentru a-i proteja pe soldatii germani desfasurati in Afganistan si Mali, atragand critici ale ministrului Apararii, Ursula von der Leyen si ale sefului Statului Major al Fortelor Aeriene. Luna trecuta, cancelarul Angela Merkel a declarat ca Germania pregateste cheltuieli ”semnificative” pentru Aparare, pentru a face fata ”amenintarilor exterioare” insa ii lipsesc patru miliarde de euro bugetului Bundeswehr-ului. ”Trebuie sa fie o apropiere intre o tara ca Germania, care cheltuie la ora actuala 1,2% din PIB pentru Aparare si o tara ca SUA, care cheltuie 3,4% din PIB pentru Aparare”, declara Angela Merkel. Cancelarul sublinia ca impartaseste parerea ca UE ”nu este in masura sa se protejeze contra amenintarilor exterioare si nu poate conta numai pe parteneriatul transatlantic cu SUA”.