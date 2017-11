Georgica Cornu, furat de lichidatori

Cercetati deja de procurorii DIICOT Pitesti pentru savarsirea infractiunilor de bancruta frauduloasa si luare de mita, practicienii in insolventa Emil Popescu (Consultant Insolventa SPRL) si Gogu Motoi (Yna Consulting SPRL) ar urma sa mai fie pusi sub acuzare pentru alte cateva infractiuni. Cei doi lichidatori – ce administreaza din anul 2012 afacerile lui Georgica Cornu plasate in faliment sau reorganizare, mai sunt in atentia acelorasi procurori DIICOT fiind suspectati ca ar fi efectuat si infractiuni de fals in inscrisuri si uz de fals.

Milioane de euro ar fi fost scoase din firmele lui Georgica Cornu de cei doi lichidatori, Emil Popescu si Gogu Motoi, desi acestia se plasau intr-un evident conflict de interese sanctionat de legea penala.

Conflict de interese

Conform documentelor, practicienii in insolventa Emil Popescu si Gogu Motoi au indus in eroare de la bun inceput instantele judecatoresti pentru a pune mana pe contractul de administrare judiciara a firmei Izometal Magellan SRL – una dintre companiile cele mai puternice ale omului de afaceri Georgica Cornu. In august 2012, atunci cind instantele judecatoresti au decis intrarea in insolventa a companiei Izometal Magellan SRL, Popescu si Motoi au cerut ca ei sa fie numiti lichidatori ai firmei, declarand judecatorului ca nu se afla in vreo situatie de incompatibilitate profesionala sau conflict de interese. Nimic mai fals.

Cei doi erau deja lichidatori din luna februarie 2012 la o alta societate detinuta de Georgica Cornu – SC CC & Izometal SRL. Iar SC CC & Izometal SRL avea calitatea de debitoare fata de Izometal Magellan SRL, cerandu-si inca din luna mai 2012 sa ii fie recunoscute si inscrise creantele. Desi prin declaratiile false puteau sa ajunga imediat direct sub ancheta penala a vreunui procuror, cei doi lichidatori au riscat si au ajuns sa fie numiti administratori judiciari la societatea Izometal Magellan SRL. Iar aici au inceput dezmatul pe banii creditorilor.

Prime de succes de milioane de euro

In calitatea lor de administratori judiciar/lichidatori ai SC Izometal Magellan SRL, practicienii in insolventa Emil Popescu si Gogu Motoi au inceput sa dirijeze banii datorati creditorilor spre propriile lor buzunare. Sau, dupa caz, ale odraslelor lor. In prima etapa, cei doi lichidatori si-au obtinut un onorariu deloc modest, de 10.000 de euro pe luna.

Avand in vedere ca dosarul insolventei Izometal Magellan SRL a fost deschis din anul 2012, asta inseamna ca doar pe onorarii s-au platit peste 600.000 de euro. O suma frumoasa, insa neindestulatoare pentru cei doi practicieni in insolventa. Peste acest onorariu, ei si-au mai obtinut si un procent enorm, de 10% din sumele recuperate. Fara TVA. Asa ca, incurajati de acest procent, lichidatorii au inceput sa vanda repede, la preturi de multe ori mai mici si de 10 ori decat evaluarile initiale, toate bunurile ce se puteau vinde. In principal terenuri si imobile. Milioane de euro au intrat pe aceasta cale in buzunarele celor doi lichidatori, falimentul Izometal Magellan SRL fiind pentru ei o sursa nesperata de imbogatire. De exemplu, din vanzarea unui imobil situat in Timisoara, pe strada O. Cotrus, la pretul de 3,582 milioane de lei, lichidatorii si-au incasat suma neta de 358.000 lei. Din vanzarea unui alt imobil amplasat tot in Timisoara, pe strada Alexandru Vaida Voievod, lichidatorii Popescu si Motoi si-au mai tras alti 189.000 de lei. Si exemplele pot continua, o simpla evaluare aratand ca doar din falimentul Izometal Magellan SRL cei doi practicieni in insolventa au incasat peste 2 milioane de euro.

Odrasla lui Popescu – si lichidator, si evaluator

Lacomia se pare ca i-a impins pe lichidatorii Emil Popescu si Gogu Motoi sa isi doreasca si mai multi bani, cei doi recurgand la incheierea unor contracte penale prin care drept evaluator al imobilelor vandute a fost angajat chiar fiul lichidatorului Popescu, George Nicusor Popescu. Intr-un evident conflict de interese, odrasla a fost platita sa evalueze terenurile si imobilele pe care urma sa le vanda tatal.

Lucrurile sunt si mai grave din punct de vedere legal, deoarece fiul evaluator detine si calitatea de asociat coordonator la societatea de insolventa Consultant Insolventa SPRL. Desi intr-o situatie similara, lichidatorul de la Hidroelectrica, Remus Borza, a primit un an de puscarie cu suspendare pentru ca si-a dat unei alte firme de-a lui contracte de reprezentare juridica, in cazul lichidatorilor Popescu de la Izometal Magellan SRL procurorii abia se dezmeticesc. Tot intr-o zona penala, total netransparenta si in dauna creditorilor se inscriu si platile de sute de mii de lei achitate de lichidatori catre prieteni avocati si evaluatori. Un raport din martie 2016 arata ca platile catre avocati si experti erau de peste 550.000 de lei. Tot in dauna creditorilor ce probabil vor apuca sa isi mai incaseze procente insignifiante din creante. Documentele arata ca doar intr-o singura luna cei doi lichidatori – Emil Popescu si Gogu Motoi, au facut cheltuieli de…2,952 milioane de lei.