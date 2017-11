George Soros se da victima

Soros, miliardar american de origine maghiara, a fost in ultimul timp tinta atacurilor lansate de Guvernul condus de Viktor Orban. Soros este acuzat ca sustine migratia din Siria si nu numai, dar ca se si implica, prin finantarea unor ONG-uri in diverse cauze contrare intereselor ungare.

Printre altele, guvernul condus de Viktor Orban mentiona ca Soros isi doreste sa amplaseze un milion de imigranti pe an in Europa, urmand ca acestia sa se stabileasca in tarile membre ale Uniunii Europene, iar pentru fiecare migrant sa fie platite mii de euro. Bineinteles, o parte dintre acestia a merge in Estul Europei, si nu putini. Ieri, Soros a iesit la rampa si a criticat campania dusa de Guvernul de la Budapesta impotriva sa, afirmand ca atacurile lansate de oficialii ungari contin doar minciuni si distorsiuni, adaugand ca aceasta campanie a fost lansata pentru a crea falsa impresie a unui inamic extern. ”Budapesta alimenteaza sentimentul antimusulman si foloseste masuri antisemite care amintesc de anii ’30”, a precizat Soros. George Soros s-a nascut in Ungaria, are 86 de ani si si-a acumulat averea ajungand unul dintre cei mai mari speculatori din lume pe pietele financiare mondiale. Celebrul sau pariu impotriva lirei sterline din 1992 a generat mai mult de 1 miliard de dolari profit, in 24 de ore, si i-au adus titlul de „omul care a spart Banca Angliei”.