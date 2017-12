George Clooney le-a dat prietenilor cate 1 milion de dolari

Este vorba de 14 apropiati ai actorului care a considerat ca fiecare merita cate un milion de dolari pentru ca l-au sprijinit inainte sa devina o vedeta internationala.

Dezvaluirea a fost facuta de Rande Gerber, sotul lui Cindy Crawford. Acesta a povestit de curand, ca in urma cu patru ani Clooney i-a chemat pe toti acasa la el si le-a dat cate o valiza plina cu bani. Starul le-a multumit ca i-au fost prieteni pe vremea cand era sarac si le-a spus ca, fara ajutorul lor, nu ar fi ajuns cine este azi: “Ascultati, vreau sa stiti cat de mult ati insemnat pentru mine si cat contati in viata mea. Cand am venit in Los Angeles am dormit pe canapelele voastre. Sunt foarte bucuros ca va am in viata mea si nu as fi ajuns unde sunt fara voi. Nu trebuie sa va faceti griji pentru copii, nu trebuie sa va mai faceti griji pentru rata la casa”. Multi dintre cei care au primit milionul de dolari sunt oameni cu venituri modeste, a mai dezvaluit Gerber. Rande Gerber este unul dintre cei mai buni prieteni ai actorului. Cei doi au fost asociati in crearea brandului de tequila „Casamigos”(inspirat nume), vandut in vara acestui an pentru un miliard de dolari.