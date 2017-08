Generalul Vasilca, noul sef al STS

La doar cateva zile de cand se afla ca Marcel Opris parasea sefia Serviciului de Telecomunicatii Speciale, s-a anuntat deja numele succesorului acestuia in fruntea STS.

Este vorba despre generalul-maior inginer Ionel-Sorinel Vasilca. Noul director al STS are 51 de ani si a fost propus pentru aceasta functie de catre seful statului. A primit deja girul CSAT-ului, chiar in sedinta desfasurata la Cotroceni in cursul acestei dupa-amiezi.

Vasilca a fost adjunct tehnic al directorului STS-ului, in perioada in care Opris era numar 1 in cadrul Serviciului. Absolvent al Academiei Tehnice Militare, noul sef al STS-ului “si-a desfasurat intreaga activitate de ofiter inginer in cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, parcurgand toate etapele evolutiei profesionale si militare”, din cate se mentioneaza intr-un comunicat remis din directia Cotrocenilor.

sursa foto: stsnet.ro