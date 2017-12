General Motors introduce cumparaturile la volan

Gigantul auto american a anuntat ieri ca-si va echipa masinile cu o tehnologie de comert electronic care va permite soferilor sa rezerve camere la hotel, sa cumpere mancare sau carburant, via unui sistem digital instalat pe tabloul de bord, in loc sa se foloseasca de telefoane in timp ce conduc.

Soft-ul, denumit Marketplace, este dezvoltat in colaborare cu IBM si va fi integrat pe aproximativ 1,9 mililoane de vehicule fabricate anul acesta si in anii urmatori. Patru milioane de vehicule ale marcilor Chevrolet, Buick, GMC si Cadillac, vandute in SUA, vor fi echipate cu acest sistem pana la finele lui 2018, a precizat General Motors. Constructorul va percepe un comision a carei valoare nu a fost insa anuntata, pe tranzactiile facute via Marketplace, a declarat Santiago Chamorro, vicepresedintele GM insarcinat cu serviciile conectate. Clientii nu vor plati insa pentru folosirea serviciului sau pentru datele transmise in timpul operatiunilor, a adaugat el. In cursa cumparaturilor online, Marketplace si GM vor fi la concurenta cu fabricantii de smartphones, care propun o gama mai extinsa de servicii. Gigantul comertului online Amazon s-a asociat cu constructori auto ca Ford pentru a propune servicii de e-commerce. Cu Marketplace, GM a legat parteneriate cu Shell si ExxonMobil pentru benzinarii. Singurul restaurant disponibil in momentul lansarii serviciului va fi lantul TGI Fridays. Vor urma Starbucks, Dunkin’ Donuts si Applebee.