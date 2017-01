Gemenii care mostenesc 17 hoteluri in Romania

Josef Goschy, unul dintre cei mai mari trei proprietari de hoteluri din Romania, va iesi in urmatoarele luni din acest cerc select. La 84 de ani, Goschy isi va ceda toate cele 17 hoteluri celor doi nepoti gemeni ai sai, in varsta de 27 de ani.

In primavara, Josef Goschy era mai bogat cu trei hoteluri si mai dator cu 13 milioane de euro. Le datora bancilor 20 de milioane de euro, bani ramasi de dinainte de criza, cand se imprumutase ca sa cumpere “perla litoralului” – complexul Amfiteatru-Panoramic-Belvedere din Olimp, pentru care platise 30 de milioane de euro. Goschy a fost nevoit, ca sa poata achita datoriile, sa scoata la vanzare complexul din Olimp, si mai intai, in urma cu sase ani, a cerut pe el 60 de milioane de euro. Treptat si-a redus pretentiile la 30 de milioane, apoi la 20, pentru ca in urma cu cateva luni sa incerce sa-l vanda cu 15 milioane. Abia in urma cu doua saptamani a reusit sa-l vanda, cand Mohammad Murad a platit pentru el 10 milioane de euro. Chiar daca a ramas in continuare cu datorii de aproape sapte milioane de euro, Josef Goschy spune ca ii merge foarte bine.

Putrezi de bogati, la 27 de ani

Josef Goschy ii are aproape permanent in preajma pe cei doi nepoti ai sai, doi gemeni de 27 de ani, Oliver si Marc Eichert, scoliti in Germania. Celor doi copii ai fiicei sale le va transfera in acest an toate hotelurile pe care le detine. “O sa le predau celor doi nepoti toata compania in acest an. Le voi da toate actiunile mele, absolut tot. Eu nu mai raman cu nimic, voi fi doar o piesa micuta in companie”, a spus omul de afaceri.