Gaura de 10 miliarde: n-a fost furt, a fost prostie

Spre deosebire de pesedisti, liderul UDMR Kelemen Hunor ii acuza pe tehnocratii lui Ciolos nu de hotie ci de prostie.

Kelemen Hunor spune ca proiectul de buget pentru anul 2016 „a fost conceput gresit” si crede ca de aceea au disparut din scripte cele zece miliarde, bani care de fapt nici nu au ajuns vreodata, fizic, in buget. ”Sigur nu s-a furat o astfel de suma. Proiectul de buget pentru 2016 era gresit facut, acest lucru este clar, 100%. Noi si atunci i-am avertizat pe cei din Guvernul Ciolos (…) ca nu este foarte bine facut acel proiect de buget. A fost o greseala de neprofesionalism de la inceput ”, sustine Hunor, care nici nu este de acord cu infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta ci spune ca este suficient ca situatia sa fie analizata in Comisiile de buget. In context, Hunor a acuzat in schimb ”agresivitatea ANAF”, pe care o considera o cauza serioasa a scaderii nivelului incasarilor la buget, motiv pentru care liderul UDMR doreste ca parlamentarii sa analizeze cu atentie si activitatea ANAF, nu numai priceperea tehnocratilor la intocmit bugete. ” Agresivitatea celor de la ANAF in 2016 a dus la inchiderea multor firme si din aceasta cauza degeaba dadeau o amenda in momentul in care au intrat in sediul firmei inainte de a verifica orice act, nu aveau de unde sa incaseze banii la bugetul de stat. Aici vorbim despre o abordare gresita a celor de la ANAF si aceste lucruri trebuie analizate in comisiile de buget si finante”, a conchis Kelemen Hunor, precizand totodata ca UDMR sustine o ancheta facuta de comisiile parlamentare de specialitate, dar nu si infiintarea unei comisii de ancheta.