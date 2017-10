Gata, poti cere cartea de identitate electronica

Guvernul a aprobat, ieri, un proiect de Lege care prevede ca romanii vor putea opta de acum pentru eliberarea unei carti de identitate electronica, cu sau fara amprente, care va permite inclusiv autentificarea in Platforma informatica a sistemului public al asigurarilor sociale de sanatate.

Conform informatiilor privind acest nou tip de carte de identitate, ea ” va permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne si in sisteme informatice ale altor institutii publice sau private, precum si utilizarea semnaturii electronice, in conditiile legii. CEI va facilita astfel accesul cetateanului la diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare etc.), cu efecte majore privind simplificarea relatiei cu autoritatile publice, cresterea calitatii si accesibilitatii serviciilor publice. CEI va respecta cerintele Comisiei Europene privind securizarea documentelor in contextul combaterii terorismului, al migratiei ilegale, al traficului de droguri si de persoane, cartile de identitate actuale fiind realizate cu tehnologie din anii ’90”. Urmare a unor discutii destul de aprige in societatea civila romaneasca, unde exista numeroase persoane ce considera noul card o forma noua de a controla diverse aspecte din viata personala a purtatorilor, proiectul de lege aprobat prevede posibilitatea cetateanului de a opta pentru eliberarea unei carti electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor papilare a celor doua degete aratatoare, sau a unei carti de identitate simple, fara CIP.