Gata! Justitia si-a pus poalele-n cap!

In loc sa-si faca urgent ordine in domeniu, magistratii prefera sa se incaiere in continuare si sa-si etaleze public desuurile murdare.

Justitia romaneasca are mare nevoie de un curs de bune maniere. Unul in care magistratii sa fie invatati sa-si regleze diferentele de opinii in mod elegant si cu respectarea obligatorie a legilor si Constitutiei. Legi care spun ca toata lumea, de la vladica la opinca, este egala si trebuie sa fie anchetata corect si pedepsita in raport cu faptele facute, nu cu unele banuite sau interpretate in functie de frustrarile/ambitiile vreunui procuror gen Portocala. In loc sa elimine ”petele” si sa-si apere imaginea si demnitatea de mari magistrati, capii Justitiei se porcaiesc ori de cate ori apuca.

Toader si Tarcea, amandoi cu ”lenjeria” la vedere

Ca lucrurile sa mearga si mai rau, campul preferat de batalie a devenit CSM – locul de unde normal ar fi sa ia lumina toti magistratii neamului. Un CSM in care de fapt s-a stins de tot lumina iar fruntea magistratilor isi arata, la lumina lanternei, lenjeria. Cam asa s-ar putea traduce ultimele atacuri date ieri, cand presedinta Curtii Supreme l-a acuzat pe ministrul Justitiei ca i-a mintit in fata pe oficialii de la Bruxelles, prezentandu-le alte propuneri legislative decat cele existente in proiectul de modificare a legilor Justitiei. Pus la colt de sefa ICCJ Cristina Tarcea, ministrul Tudorel Toader i-a atacat si el in forta pe membrii CSM. Concret, a reamintit ca CSM ”si-a schimbat votul (favorabil) peste noapte” in cazul modificarilor propuse – asta conform afirmatiilor facute de judecatoarea Evelina Oprina – si a somat Consiliului sa explice public de ce a facut asta. In incaierare s-a bagat si procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, care a sustinut ca modificarile dorite de politicieni ”urmaresc o eludare a votului pe care l-a dat CSM, corpul magistratilor si societatea civila”. Iar cum unde-i unul nu-i putere, magistratii din CSM si-au adjudecat runda de ieri avizand negativ si noul proiect de modificare a legilor judiciare – cel asumat de parlamentarii PSD si ALDE. Ceea ce inseamna ca pacea e departe si Justitia isi va flutura in continuare rufele murdare in vazul intregului neam.