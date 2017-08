Gasit cu peste o tona de tutun in masina

O captura cu adevarat impresionanta de tutun a fost facuta de catre politistii din Calarasi.

Deunazi, oamenii legii au oprit in trafic, mai exact pe un drum ce strabate localitatea Fundeni, o autoutilitara. La verificari s-a descoperit ca in vehiculul respectiv se aflau un barbat – un cetatean bulgar in varsta de 66 de ani – si o cantitate uriasa de tutun – 1.160 de kilograme – ambalat in 36 de baloti, din cate s-a transmis din directia IGPR.

In cazul de fata s-au luat si primele masuri – si anume s-au confiscat atat tutunul, cat si autovehiculul in care a fost gasita adevarata tutungerie pe roti.