Gasca pesedista ”PRO” pune presiune pe Dragnea

Decizia de inregistrare a ”Pro Romania” – partidul girat de de Victor Ponta, a dat aripi dizidentilor social-democrati, care incep sa-l incolteasca pe Liviu Dragnea.

Pentru nimeni nu mai e un secret ca PSD colcaie de nemultumurile starnite de modul in care conduce Liviu Dragnea. Din fericire pentru acesta, prezenta partidului la guvernare si absenta unei destinatii politice decente si viabile (niciun pesedist cu scaun la cap nu va da buzna in PNL, USR sau PMP, ALDE este partenerul PSD iar UDMR nu se pune) l-a scutit pana acum de problema parasirii PSD-ului de parlamentari si membri de seama. Situatia pare sa se fi schimbat insa odata cu certificarea nasterii Pro Romania, chiar daca decizia nu este una definitiva si deci poate fi atacata cu apel. Interesanta in acest context este revenirea lui Eugen Teodorovici asupra necesitatii demiterii lui Ionut Misa din fruntea ministerului de Finante – miscare deja respinsa, fara drept de apel, de Liviu Dragnea. Concret, Teodorovici a batut, ieri, la usa lui Liviu Dragnea doar pentru a cere inca o data eliminarea favoritului Misa. Un ministru despre care Teodorovici nu s-a jenat sa spuna, ulterior intalnirii cu Dragnea, ca misiunea sa ar trebui sa fie ”procesarea” tuturor propunerilor ”primite de la partid, o persoana, un parlamentar, oricine” (categorie in care Teodorovici include in mod evident ordinele date de Dragnea lui Misa) in vederea alegerii variantei optime. Una care sa nu aiba nimic de-a face cu split TVA, taxa de solidaritate si trecerea intregii poveri fiscale in spatele angajatilor – masuri aprig contestate de Victor Ponta. Teodorovici este insa doar varful de lance. Odata parafata nasterea Pro Romania, exista si alti social-democrati satui pana peste cap de regimul Dragnea dispusi sa ia calea exilului catre o formatiune tot de stanga, ba si girata in plus de fostul lor sef si premier. Asta nu inainte insa de a-i baga sula-n coaste lui Dragnea fie si doar pentru a putea invoca un motiv.