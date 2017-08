Game of Thrones, costume din covoare Ikea

O fi serialul cel mai scump din lume, dar echipele stiu sa faca economii cand acest lucru este necesar

Fiecare episod din Game of Thrones, seria star al HBO, costa peste zece milioane de dolari. Numai pentru costume lucreaza intre 80 si 100 de oameni. Astfel, indica Quartz, personalul a decis ca niscavai economii nu strica. Intr-o conferinta ce a avut loc la Getty Museum din Los Angeles, seful echipei de costumieri, Michele Clapton, a recunoscut ca, pentru anumite costume din Night Watch, subordonatii ei au recurs la covoare de la Ikea. Pesemne pe principiul ”ieftin si bun”. Bineinteles, covoarele au fost modificate, taiate, rase si vopsite. Apoi, gratie unei ”tehnici de uzura” au capatat un aspect ”autentic”, dand impresia telespectatorilor ca aceste costume erau deja purtate. ”Bugetul este acelasi in fiecare an, indiferent ce filmam. Este bine dar uneori nu este si suficient. Uneori, cand esti restrans, trebuie sa stii sa te descurci, cum ar fi sa reutilizezi obiecte”, a estimat Clapton.