Gadea se ameninta cu moartea!

L-am privit mereu cu intelegere pe micul Gadea, predicatorul de seara al unui post TV. Mi se parea tot timpul dominat mai mult de importanta lui, decat de mesajele pe care urma sa le transmita publicului, dar am zis sa fiu indulgent. Am fost rabdator si cand invitatii, prea multi, nu apucau, toti, sa deschida gura. Scapat la tarlaua cu vorbe, vivacele moderator uita sa se mai opreasca. Nu am cronometrat cat a vorbit cel mai mult, dar am o alta unitate de masura: am calit ceapa, am facut sosul si l-am turnat in paste si el tot nu terminase.

L-am privit cu intelegere, spuneam, nu pentru ca eram interesat de ce spunea, ci in speranta ca din gura lui poate iese ceva de-o stire macar. Unduitor printre cuvinte si idei, Gadea nu oferea insa decat spectacolul unei predici rasuflate in care ridica tonul, uneori, ca si cum s-ar fi temut sa nu adoarma enoriasii.

Larry King. Da‘ mic de tot

Aceeasi reprezentatie ieftina a avut-o si acum doua seri, cand, printre subiecte, a amestecat si o amenintare cu moartea la adresa lui. Sa fim bine intelesi, de la inceput. Intr-o tara cu doar trei, patru televiziuni ceva mai rasarite, nu ai cum sa fii Larry King, nici David Letterman si nici Jay Leno, ca sa atragi atat de mult atentia asupra ta. Ramai tot un Gadea, indiferent cat de multi te ameninta cu moartea, acum sau saptamana viitoare. Dar agitatorul, nu ziaristul din el, a simtit ca e rost sa iasa in fata si sa demonstreze lumii curajul lui, mai abitir ca Matrosov cand punea pieptul la mitraliera. Asa ca, infige, nene, pintenii in vorbe si galopeaza pe subiect. Un subiect minor, cu George Soros, personaj care pluteste in desuetudine, de la o vreme, si nu ar mai starni interes decat daca s-ar lua la palme cu Trump pe peluza Casei Albe. Recunosc, totusi, Soros e mai sus, ca subiect, decat dineurile prezidentiale cu rugaciune, din SUA, pe care Gadea le gadila la fund in emisiunile lui.

Criminalule, pe noi cui ne lasi?

Facuse Gadea, cu o zi inainte, un iures cu ONG-uri finantate de Soros si, crede el, de aici i se trage. Unul, cel putin pentru mine anonim, dorea sa-l marunteasca la foc semiautomat, calibru mare. Ma rog, chestie de gust pana la urma. Daca ma uit in spate, in timp, sunt zeci de ziaristi care au tocat subiectul Soros. Colegul meu, Catalin Tache, l-a pocnit in moalele capului ori de cate ori a avut ocazia. Mirel Curea, de la Evenimentul zilei, la fel. Andrei Nicolae, de la Active News, in aceeasi zona. Victor Roncea, ca un tartor. Razvan Boanchis, nu mai spun, l-a ridiculizat in pamfletele lui de ar fi trebuit sa crape de inima rea. Chiar si eu, recunosc, l-am luat in raspar de cateva ori, dar nimeni nu ne-a amenintat cu moartea. Nu ne-a sunat nimeni la miezul noptii sa ne spuna ca ne va atarna, bucati, la poarta casei, desi am tavalit-o si pe Monica Macovei si ONG-urile ei, finantate de Soros. Nici macar drept la replica nu au cerut. Dintre toti consacratii subiecului, numai pe bietul Gadea a cazut beleaua. Neinspirati. Si ala cu amenintarea, si Gadea, cand a crezut ca asta e subiect de presa. Poate de „Sinteza zilei”, de unde lumea a inteles ca asta a fost cel mai important eveniment al ultimelor 24 de ore. Reclama ieftina, cu promo din ora in ora, ca pentru o televiziune de provincie, sub titlul „Gadea se ameninta cu moartea!” Buna si de Antena 3.