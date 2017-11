Gabriel Oprea, la instanta

Fostul reprezentant al Guvernului si-a inceput ziua de marti la Instanta Suprema, unde a avut loc un termen in dosarul DIPI, “Limuzina”, cum mai este cunoscut opiniei publice.

Gabriel Oprea a ajuns in cursul diminetii la Inalta Curte. N-a fost o sedinta de judecata de durata, pentru ca avocatii au solicitat instantei o amanare, magistratii fiind de acord cu aceasta cerere.

Judecarea dosarului in care DNA-ul il acuza de abuz in serviciu in privinta cumpararii unei masini de lux care ar fi fost folosite de fostul ministru Oprea a fost reluata de la zero, dupa ce un magistrat din completul initial s-a pensionat.