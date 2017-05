Gabi Firea si-a luat-o in LOGO

Cum facem si ce dregem, vorba lui Caragiale, pentru ca nu putem termina un proiect fara sa dam cu mucii-n fasole? Dupa nici 24 de ore Primaria Capitalei descalifica logoul orasului Bucuresti, ghinion de inspiratie, ca prea seamana cu cel din Taipei.

Pai daca drapelele Romaniei si Ciadului sunt copy-paste, de ce nu s-ar pupa si logoul Capitalei cu ala chinezesc? Noroc ca au aparut imediat imagini pe internet care au aratat ca sigla noastra ar fi cam plagiat. Desfiintarea „lucrarii” designerului timisorean Narcis Teodor Lupou(cum, n-ati auzit de el?) anuntata vigilent de PMB, e deja romaneasca dregere a busuiocului al autoritatilor si juriului care a organizat concursul, in frunte cu primarita Firea: “In urma semnalelor publice privind asemanarea foarte mare dintre logo-ul declarat castigator al concursului organizat de Primaria Capitalei si unul dintre logo-urile orasului Taipei, organizatorii au luat decizia descalificarii lucrarii prezentate de Narcis Teodor Lupou. Facem precizarea ca toti participantii la concurs au declarat pe propria raspundere ca lucrarile prezentate sunt originale” , spune primaria , care, dupa modelul “care-i treaba, nu dau turcii”, va selecta un logo nou din celelalte 200 de propuneri. Suna ca dracu, vorba lui Petre Roman: carevasazica, dupa ce ca nu sunteti in stare sa dati o cautare pe Google, trebuia sa vina publicul cu “semnalele” !

N-a vazut juriul(ajungem imediat si la el) ce-au descoperit in doi timpi si trei miscari internautii, atunci de ce au mai fost angajati oamenii aceia?

Un car de experti, de pomana!

Artistul Lupou a tot dat-o cu “nucleele inspirationale” si „valentele pozitive”, dar logoul sau are o mare problema, care nu tine neaparat de plagiat: n-are forta de expresie, nu-ti sare in ochi si nu se identifica cu nimic, n-ai de unde sa-l iei, maestre, cu atat mai putin din “mostenirea arhitectonica a Capitalei”. Dar imediat sare in ochi numele unui artist care a facut parte din juriul care a desemnat lucrarea castigatoare: graficianul Mircia Dumitrescu ! E, aici ce mai e de spus? Nu i-a zgariat putin ochii sigla lui Lupou? Daca nu, asta e. Juriul, condus de Gabriela Firea, a fost completat cu Mircea Palada, fost purtator de cuvant al guvernului Ponta, Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului Bucuresti, Anca Boeriu, lector la departamentul Grafica al UNARTE, Dr. Vladimir Nicula, lector la Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu si Ioana Ciocan, Vicepresedinte Uniunea Artistilor Plastici, Dochita Zenoveiov, brand innovator, „INOVEO”, Bogdan Naumovici, managing partner „23 Communication Ideas”, Corina Vintan, managing partner „Links Associates”. Cum un grup de(atatia) experti nu si-a dat seama ca lucrarea a fost copiata si neinspirata, ca doar ei au girat-o, e greu de inteles. Apropo, va mai aduceti aminte de logoul brandului turistic al Romaniei, Explore the Carpathian Garden, lansat cu pompa in 2010 de Elena Udrea ? Bizar, si el seamama leit cu cel al unei companii britanice. Mare e gradina brandurilor de tara!