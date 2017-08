Gabi Firea renunta la “cactusul” gigant

Primarul general Gabriela Firea a dispus retragerea finantarii pentru monumentul “Marea Unire” si redirectionarea sumelor respective catre alte obiective de investitii.

“Dat fiind faptul ca monumentul de for public in cauza, pe care Comisia pentru Centenar a Municipiului Bucuresti l-a propus pentru finantare, este un proiect aprobat in anul 2007 si care nu va putea fi inaugurat pana la data de 1 decembrie 2018, intrucat lucrarea se afla inca pe circuitul de avizare, la Ministerul Culturii si la Primaria Sectorului 3, primarul general Gabriela Firea a dispus retragerea finantarii acestui proiect si redirectionarea sumelor respective catre alte obiective de investitii”, a anuntat PMB. “Chiar daca valoarea unei opere de arta nu este subiect de plebiscit si avem destule exemple in lume de monumente care au fost acceptate de catre opinia publica dupa zeci sau chiar sute de ani de la inaugurare, am considerat ca un monument dedicat Marii Uniri de la 1918 trebuie sa uneasca oamenii in jurul sau si nu sa ii dezbine. Sunt convinsa ca maestrul Ioan Bolborea va intelege situatia si, de comun acord, vom regandi edificarea acestei lucrari, la un alt moment, pe un alt amplasament si, poate, la o alta scara. Le multumesc celor care au initiat si s-au implicat in aceasta dezbatere care, lasand la o parte patimile politice, ne-a ajutat sa luam o decizie corecta”, a precizat Gabriela Firea.