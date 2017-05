Furtuna pe Kiseleff

Invidiosi probabil pe succesul productiilor turcesti gen ”Furtuna pe Bosfor”, pesedistii pun in scena propria lor telenovela. Una marcata de intrigi, decapitari si lupte pentru putere ca orice productie de top.

Dovada sta episodul de ieri, cand sultanul Dragnea l-a executat fara drept de apel pe Serban Nicolae, debarcandu-l atat din fruntea Comisiei juridice a Senatului cat si din pozitia de lider al grupului senatorilor PSD.

Dragnea, tot erou

Chiar daca partidul maraie gros in spatele lui Liviu Dragnea si-l acuza pe acesta ca este gata sa-si sacrifice orice coleg pentru a scapa el de problemele penale, pesedistii din CExN nu au indraznit sa se opuna si au votat in bloc (cu exceptia unei abtineri) contra lui Nicolae.

Gest salvator pentru populatia de stiuci din moment ce Dragnea declarase anterior ca o sa-si reorienteze activitatea catre ”pescuitul profesionist” in cazul in care nu mai are ”autoritate in partid”. Iar ca sa fie clar pentru toti pesedistii (fie ei scenaristi, actori sau figuranti) ca nu au voie sa miste dupa bunul lor plac, Dragnea a explicat ca Serban Nicolae plateste pentru faptul ca nu a cerut aprobarea partidului inainte de a-si promova amendamentele pro corupti la legea gratierii. Indiscutabil, cei mai multi pesedisti sunt, in sinea lor, de partea lui Nicolae.

Neavand insa niciun lider de rezerva (Sorin Grindeanu este inca in probe iar OK-ul final oricum nu-l vor da pesedistii), social-democratii nu indraznesc sa se opuna lui Dragnea, asa ca practic au reconfirmat, ieri, statutul de jupan (personaj principal) absolut dupa care tanjeste fostul sef de CJ Teleorman. Interesant este si ca Dragnea l-a impus la sefia Comisiei juridice pe Robert Cazanciuc. Personaj a carui singura legatura cu PSD era pana nu demult doar rudenia cu Victor Ponta. In plus, era catalogat de pesedisti drept ”un ministru mult prea moale” pe vremea cand pastorea Justitia. Data fiind si recenta sa inscriere in partid, este clar ca numirea lui Cazanciuc calca pe nervi vechea garda pesedista. In ceea ce priveste sefia grupului senatorilor PSD, Dragnea nu a intins si aici coarda ci l-a pus pe Mihai Fifor, un social-democrat pur-singe si care a mai detinut aceasta functie.

Unde dai si unde crapa!

Culmea este ca Serban Nicolae nu numai ca a fost repudiat, dat a si atins un record nicicand dorit: a reusit sa ingroape chiar el legea gratierii, deziderat ratat de toti oponentii la gramada – ”strada”, Klaus Iohannis, PNL, USR. Si asta pentru ca, satul de surprize, Dragnea a apreciat ieri ca legea nu are niciun rost (numarul mic de posibili beneficiari nu va schimba cu nimic conditiile din penitenciare), prin urmare PSD trebuie sa cugete asupra ”oportunitatii” ei. Declaratie care poate fi considerata un adevarat epitaf pentru controversatul proiect.

Bacalbasa va da din labe in afara PSD

Asa cum a promis, liderul PSD l-a sanctionat si pe deputatul Nicolae Bacalbasa, care a fost suspendat din partid pentru sase luni. Decizie luata in unanimitate de CExN dupa comentariile deplasate si gesturile obsecene facute de Bacalbasa, marti, de la tribuna plenului comun.

