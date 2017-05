Furtuna la Washington. Directorul FBI, concediat de Trump

James Comey a aflat de decizia lui Trump de la televizor, in timp ce le vorbea angajatilor sai din Los Angeles. ”Destul de buna gluma”, a comentat directorul Biroului Federal de Investigatii, crezand ca e o farsa.

La sfarsitul lunii martie, James Comey ( ex-procuror federal si fost adjunct al Justitiei, numit la sefia FBI in iulie 2013, pentru 10 ani) ) intr-o rara audiere publica in fata Congresului, a confirmat lansarea unei anchete, in iulie 2016, cu privire la o eventuala ”coordonare” intre echipa de campanie a lui Trump si Kremlin. O chestiune mereu coborata de Donald Trump la rangul de ”fake news”, care a negat orice colaborare cu Moscova impotriva rivalei Hillary Clinton. O Hillary Clinton care l-a facut responsabil de Comey de infrangerea sa electorala. Dupa ce directorul FBI a anuntat Congresul ca a descoperit noi mesaje care justificau relansarea investigatiilor (inchise in iulie 2016) cu privire la afacerea emailurilor doamnei Clinton, care a folosit un server privat, in timp ce conducea Departamentul de Stat, emailuri publicate de WikiLeaks via, se pare, hackeri rusi. Apoi, cu doua zile inaintea scrutinului din 8 noiembrie, James Comey anunta ca nu a gasit nimic penal in urma relansarii acestor investigatii (spre furia lui Trump). Prea tarziu pentru imaginea lui Hillary.

Ce motive invoca presedintele

”FBI este una din cele mai respectate institutii ale tarii si ziua de astazi va marca un nou inceput pentru agentia-far a aparatului nostru judiciar”, a declarat presedintele SUA intr-un comunicat. Intr-o scrisoare adresata lui Comey, si facuta publica de executivul american, Trump l-a anuntat ca demniterea sa are ”efect imediat”. ”Daca am apreciat faptul ca m-ati informat, in trei ocazii distincte, cu privire la faptul ca nu fac obiectul unei anchete, sunt insa de acord cu analiza ministerului Justitiei potrivit careia nu sunteti capabil sa conduceti de-o maniera eficienta FBI”, a precizat Trump. Ironie a istoriei, modul cum a gestionat James Comey dosarul emailurilor rivalei lui Trump l-a costat postul. Pentru ca acum Trump il acuza pe Comey ca a facut greseli dezvaluind presei detalii are anchetei. Detalii pe care candidatul republican le-a folosit zilnic in campanie pentru a-si sapa rivala.

”Victima” Hillary, paravan pentru Rusia?

Concedierea lui Comey a avut efectul unei bombe in Congres. ”Cu tot respectul domnule presedinte, faceti o mare greseala”, a declarat seful opozitiei democrate din Senat, Chuck Schumer, citat de 20 minutes, fr. Aceasta masura arata cat de mult se teme administratia Trump de ancheta privind influentele Rusiei in alegerile din SUA, a declarat tabara democratilor. ”Aceasta explicatie patetica incearca sa disimuleze un adevar de necontestat: presedintele l-a concediat pe directorul FBI pe fondul celei mai importante anchete de securitate nationala din istoria tarii”, a declarat senatorul democrat Dick Durbin. Alt democrat, senatorul Patrick Leahy, a gasit ”absurda” justificarea oferita de Trump potrivit careia Hillary a fost tratata fara impartialitate. Mai ingrijorator pentru locatarul Casei Albe este ca dubiile cu privire la ejectarea lui Comey se raspandesc si in tabara republicana. Senatorul John McCain s-a declarat ”dezamagit” si si-a repetat apelul pentru crearea unei comisii parlamentare speciale de ancheta. Iar seful puternicei comisii de Informatii din Senat, Richard Burr, a spus ca este ”tulburat” de motivele avansate pentru demiterea lui Comey. ”Orice tentativa de a opri ori a sapa ancheta FBI (cu privire la ingerintele Kremlinului) ridica probleme constitutionale serioase”, a avertizat senatorul Durbin. Multiplicandu-si aluziile la scandalul Watergate si evocand ”o democratie in pericol”, democrati si republicani au cerut constituirea unei comisii independente pentru a se ocupa de ”ancheta ruseasca”. Un scenariu care pare putin probabil. Infiintarea unei asemenea comisii sau numirea unui procuror independent ar trebui sa fie ceruta de catre Congres, dominat de republicani, sau chiar de Trump el insusi.

